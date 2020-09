Schweiz

Nationalrat

SVP-Maurer über SP-Badran: «Wir lieben uns schon fast ein bisschen»



Bild: shutterstock/keystone/watson

SVP-Maurer über SP-Badran: «Wir lieben uns schon fast ein bisschen»

Es war eine krawallige Woche im Bundesrat. Der Bundesplatz war durch die Klimastreiker besetzt – was einige Parlamentarier im roten Bereich drehen liess: Andreas Glarner (SVP/AG) sprach Sibel Arslan (BastA/BS) mit «Arschlan» an, was Jacqueline Badran (SP/ZH) zur Äusserung «de huere fucking Glarner» trieb, während Ronald Rino Büchel (SVP/SG) die Klimastreiker als «Arschlöcher» bezeichnete.



Was ob dem hitzigen Wochenbeginn ein bisschen vergessen ging: Die Schweizer Bundespolitiker pflegen grundsätzlich einen überaus friedlichen Umgang miteinander.

So aktuell auch Bundesrat Ueli Maurer, der am Donnerstag während der Debatte über die die 99-Prozent-Initiative der Juso einige Zwischenrufe gegen SP-Nationalrätin Badran geschwind unterband: «Es braucht im Fall keine Zwischenrufe, wir verstehen uns sehr gut – wir lieben uns schon fast ein bisschen.»



Man habe zwar andere ideologische Ansichten, so der Finanzminister weiter. «Wir kommen aus einer anderen Ecke, aber wir können auch mit anderen Ansichten leben.» Manchmal funktionierten sie wie ein älteres Ehepaar.



Maurers «Liebeserklärung» im Video:

Video: watson

Maurer ruft dem Parlament zum Abschluss in Erinnerung: «Man kann trotzdem gut miteinander auskommen, auch wenn man eine unterschiedliche Ausgangslage hat.» (mlu)



DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Jacqueline Badran im Gespräch mit Viktor Giacobbo Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter