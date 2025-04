Die Brienzer dürfen Ostern doch nicht im Dorf verbringen. Bild: KEYSTONE

Evakuierte dürfen Brienz GR am Karfreitag doch nicht betreten

Mehr «Schweiz»

Bewohnerinnen und Bewohner dürfen das Dorf Brienz GR am Karfreitag nicht betreten. Nach den Niederschlägen der vergangenen 36 Stunden sei mit einer Beschleunigung der instabilen Schutthalde oberhalb des Dorfs zu rechnen, hiess es im aktuellen Informationsbulletin.

Zudem habe Nebel die Laser-Tachymetermessungen behindert, was eine verlässliche Einschätzung der kurzfristigen Gefährdungslage erschwere. Über die Besuchsmöglichkeiten am Folgetag werde jeweils am Vorabend per SMS informiert.

Mitte April hatte die Gemeinde Albula mitgeteilt, dass die Evakuierten ab Ostern jedes Wochenende nach Brienz zurückkehren könnten. Zwischen 8 und 18 Uhr seien Besuche jeweils von Freitag bis Sonntag möglich. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die Wetterbedingungen stimmten. Übernachtungen seien nicht möglich, zudem gebe es im Dorf kein Trinkwasser, hiess es weiter.

Die Rutschung Dorf entwickle sich laut den Behörden derzeit rückläufig, insbesondere im Westen. Die Geschwindigkeit beim Messhäuschen im Dorf liege aktuell bei rund 1,40 Metern pro Jahr. Weiterhin angespannt bleibe hingegen die Lage bei der «Schutthalde oben», die sich bei Niederschlägen oder Felsstürzen rasch beschleunigen könne. Die Entwicklung in den kommenden Monaten und damit auch die weitere Dauer der Evakuierung lasse sich nicht vorhersagen, schrieben die Behörden weiter. (sda/vro)