Die Erdbeben der vergangenen 90 Tage. Am Samstagnachmittag lag das Epizentrum bei Albstadt. karte: eth

Hat es bei dir auch geschüttelt? Erdbeben in Deutschland bis in die Schweiz spürbar

Am Samstagmittag hat sich in Tuttlingen in Süddeutschland ein Erdbeben mit einer Stärke von 4,4 ereignet.

Das Beben war in der Schweiz deutlich spürbar, wie diverse Twitter-User schreiben.

Update folgt



(cma)