Brand in Möriken AG zerstört 500 Quadratmeter Wald

Bei einem Brand in Möriken AG sind am Samstagabend rund 500 Quadratmeter ausgetrockneten Waldbodens und Totholz verbrannt. Es wurde niemand verletzt und auch eine unmittelbare Gefahr für Gebäude bestand nicht.

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Die Feuerwehr habe den gegen 20.30 Uhr ausgebrochenen Brand im Wald am Chestenberg bei Möriken frühzeitig unter Kontrolle gebracht, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Die Brandursache ist noch unklar. Der Feuerwehreinsatz war gegen 23 Uhr weitgehend abgeschlossen.

Wegen der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung über den Alarmierungsdienst Alertswiss zunächst aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Zudem sollte das betroffene Gebiet gemieden werden.

Kurz nach Mitternacht gab es dann Entwarnung. Mit der Entwarnung seien keine spezifischen Verhaltensanweisungen für die Bevölkerung mehr nötig, teilten die Behörden mit. (sda)