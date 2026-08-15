wechselnd bewölkt34°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

57-jähriger Berggänger stürzt am Pilatus in den Tod

Polizeirapport

57-jähriger Berggänger stürzt am Pilatus in den Tod

Ein 57-jähriger Mann ist am Pilatus bei Hergiswil NW tödlich verunglückt.
15.08.2026, 17:3615.08.2026, 17:36

Der Berggänger stürzte in steilem Gelände ab und wurde am Freitag von der Rega leblos aufgefunden, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Ein Gleitschirmflieger und im Hintergrund der Pilatus, am 21. Juli 2015. (KEYSTONE/Gaetan Bally) A paraglider and in the background the Pilatus, in Switzerland, on July 21. 2015. (KEYSTONE/Gaetan Bal ...
Der Mann stürzte in steilem Gelände am Pilatus ab. (Archivbild)Bild: KEYSTONE

Eine Drittperson meldete am Freitagmorgen der Rega einen Rucksack in einem Couloir, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Samstag mitteilte. Bei einem anschliessenden Suchflug entdeckte die Rettungsflugwacht die leblose Person im Gebiet von Hergiswil NW.

Beim Verstorbenen handelte es sich um einen Mann aus dem Kanton Aargau. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er bereits am Donnerstag im Bereich des alten Tomliwegs ab und zog sich dabei die tödlichen Verletzungen zu.

Der Unfall reiht sich in eine Häufung von Bergunfällen in diesem Sommer ein: Von Jahresbeginn bis Mitte August rückte die Rega bereits zu 323 Bergunfall-Einsätzen aus – 39 mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Ein Grund dafür könnte sein, dass das schöne Wetter besonders viele Menschen zu Hochtouren und Kletterpartien verführt hat, wie die Rega auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Amlikon-Bissegg TG: Töfffahrerin schwebt nach Kollision mit Lieferwagen in Lebensgefahr
Elf Verletzte bei zwei Unfällen auf Autobahn bei La Heutte BE
Leerstehendes Bauernhaus in Windlach ZH brennt vollständig aus
Zwei Bergsteiger am Schalihorn bei Randa VS in den Tod gestürzt
In Eschenz TG gerät auf Hofplatz parkiertes Auto in Brand
Luzerner Polizei stoppt flüchtendes Auto mit Schuss im Tunnel
Bodensee-Katamaran rammt Hafenmauer bei Konstanz – mindestens 12 Verletzte
Tödlicher Unfall auf der A2: Seelisbergtunnel unter Einschränkungen wieder offen