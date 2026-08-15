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Waldbrand in Möriken AG ausgebrochen – Warnung an Bevölkerung

Waldbrand in Möriken AG ausgebrochen – Warnung an Bevölkerung

In Möriken AG ist am Samstagabend ein Waldbrand ausgebrochen.
15.08.2026, 22:0915.08.2026, 22:09

Dies bestätigte die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Brand führt zu starker Rauchentwicklung. Die Bevölkerung solle Fenster und Türen schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten. Zudem solle man sich nicht in das betroffene Gebiet begeben, wurde über über den Alarmierungsdienst Alertswiss gewarnt.

Feuerwehr und Polizei ist nach Angaben der Polizei vor Ort. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

+++ Update folgt +++

(sda)

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