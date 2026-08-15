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Myrto Vandersee wird neue Co-Präsidentin der Jungen Grünen

Myrto Vandersee wird neue Co-Präsidentin der Jungen Grünen

Die Jungen Grünen haben eine neue Co-Präsidentin: Die 27-jährige Myrto Vandersee aus Graubünden übernimmt das Amt von Magdalena Erni.
15.08.2026, 20:1515.08.2026, 20:15

Vandersee setzte sich in Neuenburg einer Kampfwahl gegen die 26-jährige Bernerin Gioia Benninger durch, wie die Jungen Grünen Schweiz am Samstag mitteilten. Die neue Co-Präsidentin kündigte an, den internen Zusammenhalt stärken und konstruktive Allianzen nach aussen pflegen zu wollen

myrto vandersee und Sheldon Masseraz junge grüne
Das neue Co-Präsidium der Jungen Grünen: Sheldon Masseraz und Myrto Vandersee.Bild: junge grüne/zvg

«Ich werde mich für zentrale Themen einsetzen, die eine gerechtere Welt ermöglichen, sei es im Bereich Menschenrechte oder Klimaschutz», wird Vandersee in der Mitteilung zitiert. Sie bildet das neue Co-Präsidium zusammen mit Sheldon Masseraz.

Masseraz wurde von der Versammlung zudem als Nachfolger von Erni für die Geschäftsleitung und das Vizepräsidium der Grünen Schweiz nominiert.

Die Mitgliederversammlung fasste ausserdem Parolen für die kommenden eidgenössischen Abstimmungen. Sie empfiehlt unter anderem ein Ja zur Ernährungsinitiative sowie zur Feuerwerksinitiative. Abgelehnt werden sollen die Neutralitätsinitiative und die Erhöhung der Mehrwertsteuer. (sda)

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