17 Menschen mit Kohlenmonoxid-Vergiftung im Spital

Bei einem Nachtessen in einem Domzelt auf einem Campinplatz in Giswil OW haben am Samstagabend 26 Menschen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. 17 von ihnen mussten in Spitalpflege verbracht werden.

Um etwa 22.30 Uhr seien plötzlich mehrere Menschen bewusstlos geworden oder hätten über Unwohlsein geklagt, teilte die Obwaldner Kantonspolizei am Sonntag mit.

Die Gruppe von 35 Menschen habe sich in der Folge sofort an die frische Luft begeben. Laut der Polizei wurden insgesamt 26 Menschen verletzt, 17 seien hospitalisiert worden.

Gemäss ersten Ermittlungen habe es im Zelt über den Abend hinweg eine zu hohe Ansammlung von Kohlenmonoxid gegeben, so dass es bei mehrere Menschen zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gekommen sei. Ob die Vergiftungen im Zusammenhang mit einer Heizung standen, war zunächst nicht zu erfahren. Die Polizei gab keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Die Ursache zur erhöhten Ansammlung des Kohlenmonoxids werde durch die Kantonspolizei zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich ermittelt, hiess es.

Der Vorfall löste ein Grossaufgebot an Rettungskräften aus. Rettungsdienste aus nicht weniger als sieben Kantonen sowie zwei Rettungshelikopter und mehrere Polizeipatrouillen standen neben der Feuerwehr im Einsatz. (hkl/sda)