Diese Schweizer Politiker wollen lieber sparen, statt die Ukraine zu stärken
Der «Kuhhandel», wie der parlamentarische Vorstoss für eine stärkere Unterstützung der Ukraine und eine raschere Aufrüstung der Schweizer Armee abschätzig tituliert wurde, hatte am Montag im Ständerat keine Chance.
Nachfolgend siehst du, welche Politikerinnen und Politiker dafür und welche dagegen waren, dem von Russland völkerrechtswidrig überfallenen Land in Osteuropa in einer schwierigen Situation zu helfen.
Wer war im Ständerat für eine grössere Unterstützung der Ukraine?
Folgende Mitglieder der kleinen Kammer des eidgenössischen Parlaments haben sich für eine stärkere (nicht-militärische) Unterstützung der Ukraine durch den Bund ausgesprochen.
Partei: Die Mitte
- Marianne Binder-Keller (Aargau)
- Isabelle Chassot (Freiburg)
- Andrea Gmür-Schönenberger (Luzern)
- Brigitte Häberli-Koller (Thurgau)
- Charles Juillard (Jura)
- Marianne Maret (Waadt)
SP
- Daniel Jositsch (Zürich)
- Franziska Roth (Solothurn)
- Carlo Sommaruga (Genf)
- Simon Stocker (Schaffhausen)
- Flavia Wasserfallen (Bern)
Grüne
- Maya Graf (Basel-Landschaft)
- Céline Vara (Neuenburg)
- Mathias Zopfi (Glarus)
Grünliberale
- Tiana Angelina Moser (Zürich)
Korrektur: In einer früheren Artikel-Version hiess es fälschlicherweise, Marco Chiesa (SVP) habe für die Motion gestimmt.
Welche Ständeräte wollen lieber Sparen, statt die Ukraine stärker zu unterstützen?
* ⛔️ Diese Ständerats-Mitglieder waren auch gegen die Motion, die vom Bund forderte, russische und andere ausländische Spione konsequent auszuweisen.
FDP
- Pascal Broulis (Waadt) ⛔️*
- Petra Gössi (Schwyz) ⛔️
- Benjamin Mühlemann (Glarus) ⛔️
- Damian Müller (Luzern) ⛔️
- Thierry Burkart (Aargau)
- Andrea Caroni (Appenzell Ausserrhoden)
- Josef Dittli (Uri)
- Johanna Gapany (Freiburg)
- Matthias Michel (Zug)
- Martin Schmid (Graubünden)
- Hans Wicki (Nidwalden)
Die Mitte
- Peter Hegglin (Zug) ⛔️
- Fabio Regazzi (Tessin) ⛔️
- Beat Rieder (Wallis) ⛔️
- Benedikt Würth (St.Gallen) ⛔️
- Heidi Z'graggen (Uri) ⛔️
- Pirmin Bischof (Solothurn)
- Stefan Engler (Graubünden)
- Erich Ettlin (Obwalden)
- Daniel Fässler (Appenzell Innerrhoden)
SVP
- Marco Chiesa (Tessin)
- Esther Friedli (St.Gallen)
- Hannes Germann (Schaffhausen)
- Werner Salzmann (Bern)
- Pirmin Schwander (Schwyz)
- Jakob Stark (Thurgau)
SP
- Baptiste Hurni (Neuenburg)
Mouvement Citoyens Genevois, MCG
- Mauro Poggia (Genf) ⛔️
Korrektur: In einer früheren Artikel-Version wurde Baptiste Hurni fälschlicherweise der FDP zugerechnet.
Wer hat sich beim Vorstoss, dass die Schweiz die Ukraine stärker unterstützen soll, enthalten?
Partei: SP
- Pierre-Yves Maillard (Waadt)
- Mathilde Crevoisier Crelier (Jura)
Eva Herzog (SP, Basel-Stadt) durfte als Ständerats-Präsidentin ohnehin keine Stimme abgeben.