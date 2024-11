Technische Störung legt Bahnverkehr in Bern lahm

Eine technische Störung an der Bahnanlage zwischen Bern und Bern Wankdorf hat am Donnerstagmorgen den Pendlerverkehr in der Region beeinträchtigt. Bis um zirka 09.15 Uhr war mit Verspätungen und Einschränkungen zu rechnen.

Susanne Wille will bei der SRG etwa 1000 Stellen abbauen

Seit diesem Monat ist Susanne Wille neue Generaldirektorin der SRG. Sie hat grosse Pläne: Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, kündigte Wille an ihrem ersten Arbeitstag in einer virtuellen Rede an, es werde zur «bislang grössten Transformation in der Geschichte des Unternehmens» kommen. Konkret sollen bis 2029 satte 270 Millionen Franken gespart werden.