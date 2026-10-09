Brand in Kabelkanal unterbricht Bahnverkehr im Waadtland

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Ein Brand in einem Kabelkanal bei Eclépens im Kanton Waadt hat am frühen Freitagmorgen zu einem Unterbruch des Bahnverkehrs zwischen Cossonay-Penthalaz und Chavornay geführt. Gegen 3.15 Uhr sei infolge des Brandes ein Stellwerk ausgefallen, teilten die SBB mit.

Betroffen sind demnach die Linien IC5, IC51, R1 und R2. Reisende müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Zwischen Cossonay-Penthalaz und Chavornay verkehren Ersatzbusse.

Für Reisende auf verschiedenen Verbindungen zwischen der Genferseeregion und der Deutschschweiz sowie Neuenburg und Biel empfehlen die SBB Umleitungen über Bern, Freiburg oder Payerne. Die Bahn empfiehlt, vor der Reise den Online-Fahrplan zu konsultieren. Die Einschränkung dauert bis mindestens 12 Uhr, heisst es bei der SBB weiter. (hkl/sda)