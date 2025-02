Video: ch media

SBB-Chaos zwischen Olten und Zürich – Züge verkehren wieder normal

Alessandro Crippa, Ujdhesa Shabani, Katja Schlegel, Nadja Rohner / ch media

Der Blick auf die Anzeigetafel lies nichts Gutes vermuten. Praktisch alle Züge, die am frühen Dienstagabend den Bahnhof Aarau verlassen sollten, fielen aus. Nach etwas mehr als drei Stunden dann die Entwarnung der SBB: Die Einschränkung des Bahnverkehrs auf der Strecke Olten - Zürich HB zwischen Schönenwerd SO und Rupperswil ist aufgehoben. Es sind noch Verspätungen und vereinzelte Ausfälle zu erwarten.

Die Anzeigetafel in Zürich zeigt die vielen Ausfälle an. bild: zvg

Was war passiert?

Gemäss Website der SBB war der Grund für die Störung ein «Fremdereignis». Reporter vor Ort berichten von einem Suizid auf Gleis 2. Vom Unterbruch betroffen waren quasi alle Linien und Verbindungen auf der Strecke zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und Olten, eine der Hauptverkehrsachsen im Schweizer Schienenverkehr. Dazu schrieben die SBB: «Es sind Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten.»

Diese Linien sind betroffen. bild: screenshot sbb.ch

Gab es Ersatzbusse?

In Aarau fuhren Ersatzbusse in Richtung Rupperswil und Lenzburg. Ebenfalls Ersatzbusse gab es nach Schönenwerd SO, wie aus einem aktuellen Eintrag auf der Website hervorging. Am Bahnhof herrschte Chaos und viel Gedränge.

Am Bahnhof Aarau herrscht aktuell grosses Chaos. bild: ksc / ch media

Wie lange dauerte die Störung?

Wie von der SBB voraus gesagt dauerte die Einschränkung dauere bis ca 19:30 Uhr. (aargauerzeitung.ch)