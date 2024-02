Seit 91 Jahren auf dem Boden des Bodensees: Bergung der «DS Säntis» bewilligt

Die «Säntis» wurde im Mai 1933 versenkt, weil sie nicht mehr fahrtauglich war. Sie liegt in der Seemitte zwischen Romanshorn und Langenargen D. Eine Verschrottung wurde damals als zu teuer verworfen. Das 48 Meter lange Schiff war seit 1892 auf dem Bodensee unterwegs und konnte 400 Passagiere befördern. Nach der Bergung soll es ausgestellt werden. (dab/sda)

Die nun erteilte Bewilligung sei befristet und laufe im April bereits wieder ab. Die Arbeiten sind nun in der Zeit zwischen dem 18. und dem 31. März geplant. Die Mittel dafür wurden mit einem Crowdfunding gesammelt.

Das Thurgauer Departement für Bau und Umwelt habe für die geplante Bergung auch Anrainer am Bodensee wie Baden-Württemberg, Bayern oder Vorarlberg konsultiert, erklärte Silvan Paganini, Präsident des Schiffsbergevereins, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Weil der Grenzverlauf im Bodensee nicht geregelt sei, befinde sich die Umgebung des Wracks in einem rechtlichen Graubereich und könne als «staatsfreies Gebiet» betrachtet werden, heisst es in der Mitteilung des Schifffsbergevereins aus Romanshorn TG.

Das 1933 im Bodensee versenkte Passagierschiff «DS Säntis» soll im März geborgen werden. Nun liege dafür die Bewilligung der Thurgauer Behörden vor, teilte der dafür verantwortliche Schiffsbergeverein am Montag mit.

