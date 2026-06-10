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Soziologe und ehemaliger Nationalrat Jean Ziegler ist tot

Der Soziologe und Autor Jean Ziegler sitzt am 17.03.2017 in Koeln (Nordrhein-Westfalen) bei einer Probe zur Lesung seines Buches &quot;Der schmale Grat der Hoffnung&quot; im Rahmen des Literaturfestiv ...
Jean Ziegler ist gestorben.Bild: dpa

Soziologe und Ex-Nationalrat Jean Ziegler ist tot

10.06.2026, 12:4810.06.2026, 12:55

Der Schweizer Soziologe und ehemaliger Nationalrat Jean Ziegler ist ist Alter von 92 Jahren gestorben. Das berichtet RTS am Mittwoch. Er sei an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung gestorben.

Ziegler war einer der führenden intellektuellen Figuren der Schweizer Linken. 2000 bis 2008 war er Uno-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung.

Der Soziologieprofessor wurde 1934 in Genf geboren. Er studierte Recht und Soziologie in Genf, Bern und Paris. Im Nationalrat war er zwischen 1967 und 1984 sowie von 1987 bis 1999 für die Sozialdemokratische Partei. (hkl)

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Cosmopolitikus
10.06.2026 13:02registriert August 2018
Ein ganz Grosser ist gestorben. Politisch klar links und in vielen Belangen nicht auf meiner liberalen Linie, hat er uns doch immer wieder den Mahnfinger zu recht gezeigt, auf Missstände hingewiesen und ist sich selbst treu geblieben. Er wird fehlen. Reposez en paix Jean Ziegler!
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Interessierter
10.06.2026 13:05registriert Juni 2016
Danke Jean Ziegler für den jeweils engagierten Einsatz für die Menschen.

Danke dafür, dass Sie den meisten Schweizer schonungslos aufgezeigt haben, wie die Schweiz im zweiten Wektkrieg das 3. Reich mit waschen von Raubgold finanziert hat.

Danke dafür, dass Sie ein Bollwerk gegenüber den verlogenen Teil der Bevölkerung gewesen sind, welche nie zu den Fehler standen welche begangen wurden.

Ruhen Sie in Frieden Herr Ziegler. Danke für alles.
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Tomtschi
10.06.2026 12:58registriert März 2019
Schade. Wir hatten zwar das Heu nicht auf der gleichen Ebene, aber man konnte trotzdem viel von ihm lernen. Und wenn er Geschichten erzählte hatte er immer den Schalk in sich.

Ein grosser Denker hat uns verlassen. Merci, Jean!
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