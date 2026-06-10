Soziologe und ehemaliger Nationalrat Jean Ziegler ist tot

Jean Ziegler ist gestorben. Bild: dpa

Soziologe und Ex-Nationalrat Jean Ziegler ist tot

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Der Schweizer Soziologe und ehemaliger Nationalrat Jean Ziegler ist ist Alter von 92 Jahren gestorben. Das berichtet RTS am Mittwoch. Er sei an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung gestorben.

Ziegler war einer der führenden intellektuellen Figuren der Schweizer Linken. 2000 bis 2008 war er Uno-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung.

Der Soziologieprofessor wurde 1934 in Genf geboren. Er studierte Recht und Soziologie in Genf, Bern und Paris. Im Nationalrat war er zwischen 1967 und 1984 sowie von 1987 bis 1999 für die Sozialdemokratische Partei. (hkl)

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