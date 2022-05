«The Boss» is back: Bruce Springsteen kommt nach sechs Jahren wieder in der Schweiz

Der US-amerikanische Rock-Superstar Bruce Springsteen kommt nach über sechs Jahren Pause zurück in die Schweiz. Der 72-jährige Leader der E Street Band gibt am 13. Juni 2023 im Zürcher Letzigrund ein Konzert, wie die Veranstalterin am Dienstag mitteilte.

Bruce Springsteen bei einem Auftritt im April. Bild: keystone

Der vorerst einzige Auftritt in der Schweiz ist Teil einer Konzertreihe ab 2023 in Nordamerika und Europa. Es werden die ersten Live-Shows für «The Boss» und seine Band seit dem Abschluss ihrer globalen 14-monatigen «The River»-Tour im Februar 2017, wie die Gadget Abc Entertainment Group mitteilte.

Springsteen, der aus dem US-Bundesstaat New Jersey stammt und seine Karriere in den 1970er Jahren begann, gilt mit 20 Grammys und vielen Nummer-eins-Alben als einer der erfolgreichsten Rockmusiker der Welt.

Springsteen bei seinem Konzert in Zürich 2016. Bild: KEYSTONE

Der Vorverkauf für das Schweizer Konzert beginnt am kommenden Montag. Tickets kosten den Angaben zufolge zwischen 125 und 220 Franken. (sda)