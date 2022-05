Sohn der Toten von Avegno TI in Untersuchungshaft

Im Zusammenhang mit dem Tod einer Frau im Maggiatal ist der Sohn der Toten in Untersuchungshaft genommen worden. Die Tessiner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes beziehungsweise wegen vorsätzlicher Tötung, wie sie am Montag mitteilte. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft in einer Gesundheitseinrichtung.

Der 21-Jährige sei während längerer Zeit nicht einvernehmbar gewesen, heisst es im Communiqué weiter. Tessiner Medien hatten berichtet, dass der junge Mann dem Vernehmen nach bereits früher wegen psychischer Probleme behandelt worden sei.

Die 61-jährige Frau war Mitte April leblos in ihrem Haus in Avegno aufgefunden worden, nachdem in der Zentrale ein Hilferuf eingegangen war. Die Rettungssanitäter, die zusätzlich zur Polizei in die betreffende Wohnung ausgerückt waren, konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Autopsie der Leiche sei zwar abgeschlossen, der Bericht mit den endgültigen Schlussfolgerungen liege der Staatsanwaltschaft jedoch noch nicht vor, heisst es abschliessend. (sda)