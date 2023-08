Polizeirapport

Zürcher Polizei stellt bei Betrügern 250'000 falsche Franken sicher

Falschgeld wurde von der Zürcher Kantonspolizei aufgedeckt. Bild: Shutterstock

Die Zürcher Kantonspolizei hat 250'000 Franken Falschgeld und über 25'000 Franken echtes Geld sichergestellt: Drei Betrüger wollten das Falschgeld in Zürich einer Frau bei einem für sie angeblich vorteilhaften Währungsumtausch unterjubeln.

Polizeifahnder nahmen eine 24-jährige Serbin sowie zwei Italiener im Alter von 31 und 59 Jahren am Montag fest, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Die drei hätten eine Frau «in ein vertrauenerweckendes Büro in einem renommierten Zürcher Geschäftsquartier» eingeladen, heisst es in der Mitteilung. Sie hätten ihr zuvor angeboten, Fremdwährungen «zu sehr guten Konditionen» in Schweizer Franken zu tauschen.

Doch während die Frau ihre echten ausländischen Banknoten abgegeben hätte, hätten ihr die Betrüger die falschen Schweizer Scheine überreichen wollen. Soweit kam es aber nicht: «Noch während dieses Rip-Deals wurden die Täter festgenommen», schreibt die Kantonspolizei. Wie sie auf den Fall aufmerksam wurde, machte sie nicht publik. (sda/lsr)