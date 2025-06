Polizeirapport

Drei Tote in Egerkingen und Hägendorf aufgefunden

Eine Frau und ein Ehepaar sind im Kanton Solothurn am Dienstag Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Kantonspolizei nahm den mutmasslichen Täter fest. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 41-jährigen Schweizer.

Die Frau sei in Egerkingen gegen 14.30 Uhr in einer Wohnung tot aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Die Umstände hätten auf ein Gewaltdelikt hingewiesen. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei seien umgehend ausgerückt.

Kurze Zeit später habe sich ein Mann auf dem Polizeiposten in Egerkingen gestellt. Aufgrund seiner Aussagen hätten weitere Einsatzkräfte gegen 15.15 Uhr in Hägendorf ein totes Ehepaar im Rentenalter in seinem Wohnhaus aufgefunden.

Die Kantonspolizei nahm den mutmasslichen Täter widerstandslos fest. Die Beteiligten des Gewaltverbrechens haben sich nach Angaben der Kantonspolizei untereinander gekannt.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft nahmen umfangreiche Ermittlungen auf. Neben der Sicherung von Beweisspuren gelte es, die Umstände der Tat, den Hergang und das Motiv zu klären, hiess es.

Im Einsatz standen zahlreiche Einsatzkräfte der Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft, Mitarbeitende aus den Bereichen Forensik und Rechtsmedizin, ein Amteiarzt, der Rettungsdienst, Bestattungsunternehmen, die Feuerwehr Hägendorf, ein Care-Team sowie weitere Behörden. (sda)

Update folgt