25-jähriger Autofahrer bei Unfall in Thayngen SH schwer verletzt

Das Fahrzeug hat sich mehrfach überschlagen. bild: shpol

Ein 25-jähriger Autofahrer hat sich am späten Freitagabend bei einem spektakulären Selbstunfall in Thayngen SH schwerste Verletzungen zugezogen. Das Fahrzeug war in ein Tobel gestürzt und hatte sich mehrfach überschlagen.

Der Automobilist hatte kurz nach 23.00 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Personenwagen verloren, wie die Schaffhauser Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Dabei sei das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Baum kollidiert, bevor es ins Tobel stürzte.

Der schwer verletzte Autolenker sei durch einen nachfolgenden Fahrzeuglenker sowie Anwohner von umliegenden Liegenschaften bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut worden. Nach der medizinischen Erstversorgung sei er mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden. Das Fahrzeugwrack sei mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug aus dem Tobel geborgen und abtransportiert worden. (sda)