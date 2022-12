Auseinandersetzung in Böckten BL endet tödlich

Das Opfer verstarb laut Polizeiangaben trotz rascher Reanimation noch am Tatort. Der Täter wurde von der Polizei angehalten und befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Polizei gab keine weiteren Angaben zu Opfer oder Täter bekannt.

Auf einem Parkplatz in Böckten BL ist es am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fügte ein Mann einem anderen Mann nach einem verbalen Streit mit einem Messer eine schwere Wunde zu, wie ein Sprecher der Baselbieter Polizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

