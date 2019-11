Schweiz

Vandalen kippen Personenwagen zur Seite – Polizei sucht Zeugen

Bild: Polizei Basel-Landschaft

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde auf einem Firmenareal an der Delsbergerstrasse in Laufen durch eine unbekannte Täterschaft ein Personenwagen zur Seite gekippt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fand auf dem Areal der Birsmill AG in Laufen am Samstagabend eine Party statt. Der Personenwagen war auf dem Areal ordentlich parkiert.

Im Verlauf der Nacht wurde das Auto durch mehrere unbekannte Personen auf der Fahrerseite angehoben bis es auf die Beifahrerseite kippte. Die bis dato unbekannten Täter entfernten sich vom Tatort.

Der beschädigte Personenwagen musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und ab-transportiert werden.

Die Polizei Basel-Landschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können (Tel. 061 553 35 35).

