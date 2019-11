Schweiz

Polizeirapport

Polizeimeldung: Verkehrsunfall in Vex VS fordert ein Todesopfer



Ein 84-jähriger Autolenker ist am Montag gegen 15 Uhr in Vex aus noch nicht geklärten Gründen mit seinem Fahrzeug ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge überschlug sich das Auto mehrmals. Der Automobilist verlor dabei sein Leben.

Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte, war das Fahrzeug nach zirka hundert 100 Metern im steilen Gelände an Bäumen zum Stillstand gekommen. Drittpersonen bemerkten die Unfallspuren auf der Fahrbahn und alarmierten die Polizei. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen Walliser mit Wohnsitz in der Region. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)