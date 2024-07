Polizeirapport

Forchbahn-Wagen gerät in Zürich in Brand

Ein Wagen der Forchbahn ist am Freitagabend in Zürich in Brand geraten. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden, wie Schutz&Rettung Zürich auf X mitteilte. Der Wagen geriet an der Endhaltestelle beim Bahnhof Stadelhofen in Brand. Zur Brandrsache gab es noch keine Angaben.

Neben der Forchbahn ist auch der Betrieb der Trams 8, 11 und 15 derzeit eingeschränkt. (dab/sda)