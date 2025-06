Polizeirapport

64-Jähriger nach Badeunfall in Aare bei Olten in Spital gestorben

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag nach einem Badeunfall in der Aare bei Olten SO im Spital gestorben, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der 64-Jährige war am Dienstag in kritischem Zustand aus dem Fluss geborgen worden.

Eine Person hatte der Kantonspolizei gegen 14.50 Uhr gemeldet, dass im Bereich der Bahnhofbrücke ein Mann in der Aare treibe. Angehörige der Polizeisondergruppe Schifffahrt bargen den 64-Jährigen kurze Zeit später. Was genau passiert war, ist unklar. (sda)