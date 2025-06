Polizeirapport

25-Jähriger stirbt nach Badeunfall in der Limmat in Zürich

Am Mittwochabend hat sich in der Limmat in der Stadt Zürich ein Badeunfall ereignet. Ein 25-jähriger Schwimmer starb nach der Bergung aus dem Fluss im Spital.

In der Limmat ereignete sich am Mittwoch ein tödlicher Badeunfall. Bild: keystone

Der Mann war mit Kollegen in der Limmat schwimmen, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Als diese ihn nicht mehr sehen konnten, suchten sie ihn und holten Hilfe.

Die Badeaufsicht des Flussbads Oberer Letten entdeckte den Mann auf dem Grund der Limmat und konnte ihn an Land bringen. Trotz Reanimationsmassnahmen starb der Mann noch am selben Abend im Spital. Die genauen Umstände sowie die Todesursache werden untersucht. (dab/sda)