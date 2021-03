Schweiz

Polizeirapport

Zwei Tote an Flussufer in Bellinzona gefunden



Zwei Tote, eine Frau und ein Mann, sind am Sonntagnachmittag in Bellinzona am Ufer des Flusses Ticino gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um ein Tötungsdelikt beziehungsweise um Suizid.

Vor Ort habe das medizinische Rettungspersonal nur noch den Tod feststellen können, hiess es in einer Mitteilung der Behörden vom Sonntag. Für die Beteiligung Dritter am Tod der 44 Jahre alten Frau und des 53 Jahre alten Mannes – beide Schweizer und wohnhaft in der Region Bellinzona – fanden die Ermittler keine Hinweise. (sda)

