Schweiz

Polizeirapport

Leiche in Meikirch BE entdeckt – Verdächtiger in Haft



Leiche in Meikirch BE entdeckt – Verdächtiger in Haft

Bild: KEYSTONE

Der leblose Körper eines Mannes ist in einem Waldstück bei Meikirch BE entdeckt worden. Das gab die Kantonspolizei Bern am Dienstag bekannt. Sie geht von einem Tötungsdelikt aus.

Der Mann war am Donnerstag in Bern als vermisst gemeldet worden. Gemässaktuellen Erkenntnissen ist er Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Bereits nach ersten Abklärungen ging die Polizei davon aus, dass dem Verschwinden des Mannes ein Gewaltverbrechen vorausgegangen war.

Noch am selben Tag wurde ein verdächtiger Mann aus dem Umfeld des Vermissten verhaftet. Der mutmassliche Täter, ein 54-jähriger Bekannter des Opfers, sei in Haft. Er habe die Tat gestanden. (aeg/sda)