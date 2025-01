Polizeirapport

Grossbrand bei Recyclingfirma in Kaiseraugst AG ausgebrochen

Bei der Recyclingfirma Thommen AG im Industriegebiet in Kaiseraugst AG ist am Donnerstagmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Die Rettungskräfte evakuierten zahlreiche Personen, Verletzte sind der Polizei bislang keine bekannt. Die Löscharbeiten sind noch in Gang.

Wie ein Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, brach das Feuer in einer Halle auf dem Areal an der Bahnhofstrasse aus und griff auf eine zweite über.

Die Feuerwehr sei mit einem Grossaufgebot im Einsatz, ebenso ein Löschzug der SBB, sagte der Sprecher. Die Löscharbeiten dauern an. Er stellte später weitere Informationen in Aussicht.

Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wurde über die Warn-App Alertswiss aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. (dab/sda)