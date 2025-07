Mann in Bern bei Messerangriff verletzt

In Bern ist am Samstagabend ein Mann bei einem Angriff mit einem Messer verletzt worden. Die Kantonspolizei Bern hat den Täter inzwischen erwischt, wie sie am Montag mitteilte.

Beim Eintreffen der Polizei an der Looslistrasse sei der verletzte Mann bereits von einem Ambulanzteam erstversorgt worden. Anschliessend wurde er in ein Spital gebracht, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich kurz zuvor in einer Wohnung und im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses eine Auseinandersetzung ereignet, wie es weiter hiess. Den mutmasslichen Täter habe sie schliesslich am Montagmorgen anhalten können, so die Polizei. Es sei davon auszugehen, dass sich Opfer und Täter gekannt haben. (sda)