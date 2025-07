Diebe flüchten in St. Gallen im gestohlenen Maserati vor der Polizei

Diebe haben in der Nacht auf Sonntag einen Maserati aus einem Garagenbetrieb in St. Gallen gestohlen. Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei stellten sie den Sportwagen beim A1-Rastplatz Wildhus Nord ab und ergriffen zu Fuss die Flucht.

Die unbekannten Täter schlugen um drei Uhr morgens die Scheiben von zwei Rolltoren des Garagenbetriebs an der Bahnhofstrasse ein und verschafften sich so Zugang ins Geschäft, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. Aus einer Schublade entnahmen sie die Fahrzeugschlüssel eines Maseratis und fuhren damit davon.

Kurze Zeit später entdeckte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen das gestohlene Auto bei der Autobahneinfahrt St. Gallen Neudorf und verfolgte es. Daraufhin seien die Täter mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Zürich geflüchtet.

Den Maserati im Wert von mehreren zehntausend Franken stellte die Polizei schliesslich am Rastplatz Wildhus Nord sicher. Die am Fahrzeug angebrachten Kontrollschilder wurden in Häggenschwil SG von einem parkierten Auto gestohlen. (sda)