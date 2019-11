Schweiz

Zahl der Wohnungseinbrüche im Aargau sprunghaft angestiegen



Im Kanton Aargau ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in letzter Zeit stark angestiegen. In der Zeit vom 21. Oktober bis zum 4. November rückte die Kantonspolizei zu über 40 Fällen von Einbruchsdelikten im Wohnbereich aus.

Dabei habe es sich um Tageseinbrüche, aber auch Delikte am frühen Abend bei Dämmerung gehandelt, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Dienstag. Der geografische Schwerpunkt liegt derzeit im Limmattal mit rund einem Dutzend Delikten.

Die Polizei verstärkte deshalb in letzter Zeit die uniformierte Präsenz in den kritischen Abendstunden, um der aktuellen Einbruchwelle entgegenzutreten. In den Wochen zwischen den Sommer- und Herbstferien konnte die Polizei eine ruhige Einbruchslage feststellen. (sda)