Polizeirapport

Autofahrerin fährt nach Kollision mit Velofahrerin in Frenkendorf BL davon

In Frenkendorf BL ist es am Freitag kurz nach 10 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einer Velofahrerin gekommen. Die Frau wurde leicht verletzt und die Person im Auto fuhr davon.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fuhr die 37-jährige Velofahrerin auf der Liestalerstrasse in Richtung Bahnunterführung, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte. Auf der Höhe der Einmündung zur Schützenstrasse sei ein Personenwagen, der in die gleiche Richtung wie die Velofahrerin fuhr, in die Schützenstrasse abgebogen. Dabei sei es zur Kollision gekommen.

Die Velofahrerin sei gestürzt und habe sich leicht verletzt. Gemäss Communiqué entfernte sich die Person mit dem Auto vom Unfallort in Richtung Industriestrasse. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. (sda)