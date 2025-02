Laut der Polizei sei ein 46-jähriger Schweizer festgenommen worden. Bild: keystone

Polizeirapport

Luzerner Polizei nimmt Mann nach antisemitischen Angriffen fest

In der Stadt Luzern ist es am Donnerstagabend zu antisemitischen Vorfällen gekommen. Die Luzerner Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gemäss eines Berichts von 20 Minuten vom Freitag wurde ein junger Jude auf dem Weg in die Synagoge an der Bruchstrasse in Luzern von einem Mann beschimpft. Der Angreifer versetzte dem Opfer einen Faustschlag und verletzte es dabei leicht am Kopf.

20 Minuten stützte sich auf Aussagen von Jonathan Kreutner, des Generalsekretärs des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG). Die Medienstelle des SIG bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Aussagen.

Kurze Zeit später kam es gemäss 20 Minuten zu einem weiteren antisemitischen Angriff, der gefilmt wurde. Gemäss Kreutner hat das Opfer des ersten Vorfalls bestätigt, dass es sich um denselben Täter handle.

Die Luzerner Polizei teilte auf Anfrage schriftlich mit, dass sie am Donnerstag kurz vor 19.15 Uhr an der Pfistergasse einen stark angetrunkenen 46-jähriger Schweizer festgenommen habe. Vorgängig sei es an der Bruchstrasse und an der Baselstrasse zu je einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen.

Weitere Angaben machte die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. (sda)