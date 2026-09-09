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In Tiefe gestürzt: Wanderer verunglückt in Grandvillard FR tödlich

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Im Gebiet des Vanil Noir soll der Wanderer in die Tiefe gestürzt sein.Bild: www.imago-images.de
Polizeirapport

200 Meter in Tiefe gestürzt: Wanderer verunglückt in Grandvillard FR tödlich

09.09.2026, 13:2809.09.2026, 13:28

Ein 79-jähriger Wanderer ist am Dienstag im Gebiet des Vanil Noir bei Grandvillard FR rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann war in Begleitung einer weiteren Person unterwegs, als er den Halt verlor.

Die Alarmzentrale der Kantonspolizei Freiburg wurde kurz nach 13.00 Uhr über das Ereignis informiert. Die ausgerückten Rettungskräfte der Rega und der Rettungskolonne Greyerz fanden den Mann an einem Hang zwischen dem Vanil Noir und dem Vanil de l'Ecri leblos auf.

Ein Helikopter flog den Verstorbenen anschliessend ins Tal, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Die Alpinermittler der Polizei haben Untersuchungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen. Der Mann war im Kanton Waadt wohnhaft. (pem/sda)

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