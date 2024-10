Polizeirapport

Mann in Graubünden wird zwischen Käseregalen eingeklemmt und stirbt

Ein Mann ist in Parpan GR am Dienstagmittag in einem Käsekeller zwischen zwei Regalen eingeklemmt worden und noch auf der Unfallstelle verstorben. Der 83-jährige Mann war gemäss der Polizei von einem Familienangehörigen gefunden worden.

Der 83-Jährige war mit Arbeiten in einem Käsekeller beschäftigt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Dabei kippte ein mit Käselaiben gefülltes Regal um und klemmte ihn zwischen diesem sowie einem weiteren Regal ein. (sda)