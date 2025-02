Polizeirapport

Auto brennt auf der Autobahn zwischen Buchs und Haag komplett aus

Auf der Autobahn A13 zwischen Buchs und Haag ist am Mittwoch ein Auto komplett ausgebrannt. Der 60-jährige Fahrer und sein 28-jähriger Mitfahrer konnten das Fahrzeug gemäss der Polizei selbständig und unverletzt verlassen. Der Sachschaden am Auto und an der Fahrbahn beträgt über hunderttausend Franken.

Das ausgebrannte Auto auf der Autobahn. Bild: kantonspolizei st.gallen

Während der Fahrt stieg Rauch aus dem Motor des Autos, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Der Mann lenkte sein Fahrzeug auf den Pannenstreifen, wo das Auto anfing zu brennen.

Die Feuerwehr konnte den Brand gemäss der Polizei rasch löschen. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. (dab/sda)