Polizeirapport

Vorderräder eines Autos bei Unfall auf A1 bei Suhr AG abgerissen

Bild Kapo ag

Eine Automobilistin ist am Mittwochabend auf der Autobahn A1 auf beiden Seiten in die Leitplanke geprallt. Dadurch wurden beide Vorderräder des Autos abgerissen, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde niemand, es entstand grosser Sachschaden.

Die 34-Jährige war um 21.40 Uhr auf der A1 bei Suhr in Richtung Bern unterwegs. Als sie einen anderen Wagen überholen wollte, geriet sie zu weit nach links. Laut Meldung der Polizei streifte sie die Mittelleitplanke, was den Seitenairbag auslöste. In der Folge habe die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren. Dieses sei quer über beide Fahrbahnen geschleudert worden und prallte zuerst gegen die Randleitplanke, dann gegen die mittlere Leitplanke.

Ohne die dabei abgerissenen Vorderräder kam der Wagen mit Totalschaden zum Stillstand. Zudem entstand an den Leitplanken ein Schaden von rund 20'000 Franken, wie die Polizei weiter schreibt. Die Autofahrerin wurde angezeigt und musste den Führerausweis vorläufig abgeben. (sda)