23-Jähriger St.Galler zu Fuss auf Strasse unterwegs – von Lieferwagen angefahren

In Gossau SG ist am frühen Samstagmorgen ein 23-jähriger Mann von einem Lieferwagen angefahren worden. Er wurde beim Unfall schwer verletzt.

Der 23-Jährige war kurz vor 6 Uhr zu Fuss entlang der Wilerstrasse in Richtung Niederwil unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am gleichen Tag mitteilte. Gleichzeitig fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen in die entgegengesetzte Richtung zur Arbeit.

Als sich der Lieferwagen Ende des Nutzenbucher Waldes befand, nahm dessen Fahrer einen von links kommenden Schatten wahr und leitete eine Vollbremsung eingeleitet. Dennoch erfasste der Lieferwagen den Fussgänger, wie es weiter heisst.

bild: kantonspolizei st.gallen

Der 23-Jährige wurde ins angrenzende Wiesland geschleudert, wo er mit schweren Verletzungen liegen blieb. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Der Lieferwagenfahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Wilerstrasse für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

(dsc/sda)