Polizeirapport

Ein Verletzter und mehrere Festnahmen nach Schüssen in Brugg AG

Bei mehreren Schüssen auf ein Fahrzeug in Brugg AG ist am Samstagnachmittag eine Person verletzt worden. Sie wurde ins Spital gebracht. Die Schüsse fielen bei einer Auseinandersetzung. Im Zug der Ermittlungen nahm die Polizei mehrere Verdächtige fest.

Am Abend fahndete die Kantonspolizei Aargau nach keinen weiteren Verdächtigen, wie sie auf der Kurznachrichtenplattform X mitteilte. Die verletzte Person wurde ins Spital gebracht Über ihren Gesundheitszustand lagen keine Angaben vor.

Die Tatortarbeiten im Raum Brugg waren am Abend im Gang und dauerten bis in die Nacht hinein an. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot ausgerückt.

Auf mehreren Schweizer Online-Plattformen waren Bilder zu sehen, auf denen mit Maschinenpistolen bewaffnete Aargauer Polizistinnen und Polizisten auf den Strassen Kontrollen durchführten. Die Region war vorübergehend abgesperrt. Nach Polizeiangaben vom Nachmittag bestand für die Bevölkerung keine Gefahr. (sda)