Ein Verletzter und mehrere Festnahmen nach Schüssen in Brugg AG

Tatort: In Brugg fielen am Samstagnachmittag mehrere Schüsse. Bild: BRK News

Ein Verletzter und mehrere Festnahmen nach Schüssen in Brugg

In Brugg kam es am Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung, bei der Schüsse fielen und eine Person verletzt wurde.

Grosse Aufregung am Samstag in Brugg. Mehrere Schüsse wurden auf ein Fahrzeug abgegeben, dabei wurde ein Person verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der mutmassliche Schütze konnte flüchten. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte am Nachmittag, sie sei mit einem grösseren Aufgebot vor Ort. Die Region wurde abgesperrt, der Verkehr wurde kontrolliert. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr, liess die Polizei verlauten.

Daniel Wächter, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, bestätigte am Nachmittag, dass es kurz vor 14 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, bei der mehrere Schüsse gefallen seien. Die Fahndung nach dem mutmasslichen Täter laufe.

Einschusslöcher: Im Auto. Bild: BRK News

Wie die Polizei am Abend bekannt gibt, wurden in der Zwischenzeit mehrere tatverdächtige Personen festgenommen. Die Ermittlungen liefen zwar noch, es werde aber nach keiner weiteren Person mehr gefahndet.

Selbstunfall in der Nähe

Die Tatortarbeiten seien ausserdem noch im Gang und werden bis in die Nacht andauern. Weitere Informationen seitens der Polizei wurden am Sonntag in Aussicht gestellt.

Gemäss einem Bericht des Regionalsenders Tele M1 deuteten die Einschusslöcher darauf hin, dass der Lenker des weissen Skoda Ziel der Schüsse gewesen sein dürfte. Es könne sich um eine Abrechnung zwischen zwei Parteien gehandelt haben.

Rund 500 Meter vom Ort der Schussabgabe kam es am Nachmittag ausserdem zu einem Selbstunfall. Die lenkende Person entfernte sich vom Unfallort und dem beschädigten Mercedes-SUV. Laut Polizei sei aber noch unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Schauplätzen bestehe und ob es sich etwa um das Fluchtauto des mutmasslichen Schützen handelt. (phh) (aargauerzeitung.ch)