Holzhäusern ZG: Zwei Autos mit Totalschaden



Auto 1 bremst vor Fussängerstreifen + Auto 2 zu spät = 2 x Totalschaden

Bild: Kapo ZG

Vor einem Fussgängerstreifen ist am Mittwochabend in Holzhäusern ZG ein 33-jähriger Autolenker in das vor ihm anhaltende Fahrzeug eines 42-Jährigen geprallt. Dieser wollte einen Fussgänger passieren lassen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist gross.

An beiden Autos entstand Totalschaden, wie die Zuger Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr musste vor Ort ausgelaufenes Öl binden und einen Schacht auspumpen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr auf der Chamerstrasse Richtung Rotkreuz und führte zu Verkehrsbehinderungen. (sda)