Polizeirapport

Aargauer Polizei nimmt drei mutmassliche Diebe in Stein AG fest

Dank Hinweisen aufmerksamer Anwohner haben Einsatzkräfte von Polizei und Grenzwache in Stein AG drei mutmassliche Diebe festgenommen. Die jungen Personen hatten laut Angaben der Polizei ein unverschlossenes Auto geöffnet und ein Velo entwendet.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Algerier im Alter von 16, 21 und 24 Jahren, die als Asylbewerber in der Schweiz leben, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Die Kantonspolizei vermutet eine nächtliche Diebestour und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach 23 Uhr hatte ein Anwohner auf dem Vorplatz einer Metzgerei in Stein drei junge Männer gesehen, die um parkierte Fahrzeuge schlichen. Er beobachtete, wie das Trio die unverschlossene Tür eines Autos öffnete. Als die Innenbeleuchtung anging, setzten die Unbekannten ihren Weg fort, wie die Polizei weiter berichtete.

Der Augenzeuge alarmierte die Einsatzkräfte. Kurz darauf meldete ein weiterer Anwohner den Diebstahl seines Velos durch drei Männer. Patrouillen der Regionalpolizei Oberes Fricktal sowie des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) leiteten eine Fahndung ein. Wenig später spürten die Einsatzkräfte die Verdächtigen auf und nahmen sie fest. (dab/sda)