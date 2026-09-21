wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Aargauer Polizei nimmt drei mutmassliche Diebe in Stein AG fest

Polizeirapport

Aargauer Polizei nimmt drei mutmassliche Diebe in Stein AG fest

21.09.2026, 09:1621.09.2026, 09:16

Dank Hinweisen aufmerksamer Anwohner haben Einsatzkräfte von Polizei und Grenzwache in Stein AG drei mutmassliche Diebe festgenommen. Die jungen Personen hatten laut Angaben der Polizei ein unverschlossenes Auto geöffnet und ein Velo entwendet.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Algerier im Alter von 16, 21 und 24 Jahren, die als Asylbewerber in der Schweiz leben, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Die Kantonspolizei vermutet eine nächtliche Diebestour und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach 23 Uhr hatte ein Anwohner auf dem Vorplatz einer Metzgerei in Stein drei junge Männer gesehen, die um parkierte Fahrzeuge schlichen. Er beobachtete, wie das Trio die unverschlossene Tür eines Autos öffnete. Als die Innenbeleuchtung anging, setzten die Unbekannten ihren Weg fort, wie die Polizei weiter berichtete.

Der Augenzeuge alarmierte die Einsatzkräfte. Kurz darauf meldete ein weiterer Anwohner den Diebstahl seines Velos durch drei Männer. Patrouillen der Regionalpolizei Oberes Fricktal sowie des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) leiteten eine Fahndung ein. Wenig später spürten die Einsatzkräfte die Verdächtigen auf und nahmen sie fest. (dab/sda)

Mehr aus dem Aargau:

Kanton Aargau hebt bedingtes Feuerverbot im Wald auf
Kanton Aargau hebt bedingtes Feuerverbot im Wald auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Grenzwache stellt in Mumpf AG zweieinhalb Kilo Kokain sicher
Zwei Tote bei Flug mit Hängegleiter in den Alpen
Zwei Verletzte bei einer Schlägerei in Schaffhausen
Pilzsammler stürzt bei Roveredo GR über Felswand ab
Polizei erwischt in Gadmen BE Töfffahrer mit 171 statt 80 km/h
Polizei stoppt in Liesberg BL Autofahrer mit 146 km/h in 80er-Zone
Töfffahrer bei Unfall in Urnäsch AR schwer verletzt
18-Jähriger verunfallt mit Sportwagen in Othmarsingen AG