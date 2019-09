Schweiz

Polizeirapport

Kaisten AG: Heftiger Auffahrunfall – vier Menschen im Spital



Bild: Kapo AG

Nach einen heftigen Auffahrunfall mit vier Autos am Donnerstagabend in Kaisten AG haben vier Personen zur Kontrolle ins Spital geführt werden müssen. Ein 56-jähriger Lenker hatte die stehende Autokolonne vor ihm zu spät bemerkt.

Bild: Kapo AG

Der Italiener prallte kurz vor 18.30 Uhr zunächst in das vor ihm stehende Auto, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Dieses Auto wurde in zwei weitere Fahrzeug geschoben. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 50'000 Franken. (sda)