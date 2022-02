Zum Unfall kam es in einer schneebedeckten Kurve der Julierstrasse. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Schwerer Verkehrsunfall in Lenzerheide – zwei Tote bei Zusammenstoss mit Postauto

Am Freitag ist es auf der Julierstrasse in Lenzerheide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Postauto gekommen.

Am Freitagnachmittag um zirka 17 Uhr sei der Personenwagen auf der Julierstrasse von Chur in Richtung Lenzerheide gefahren, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer aktuellen Mitteilung. Zwischen Valbella und Lenzerheide, Höhe Heidsee, sei es zwischen dem PKW und dem Postauto zu einer frontalseitlichen Kollision gekommen.

Der PKW sei ausgangs der langgezogenen schneebedeckten Rothornkurve mit dem Postauto kollidiert. Beide Insassen verstarben laut Mitteilung noch auf der Unfallstelle.

Auch die Rega im Einsatz

Der Chauffeur des Postautos und deren 15 Fahrgäste seien mit dem Schrecken davongekommen.

Im Einsatz standen zwei Ambulanzteams des Rettungsdienstes Mittelbündens, die Rega, die Feuerwehr Lenzerheide-Churwalden, das Tiefbauamt, der Abschleppdienst und die Kantonspolizei Graubünden.

Die Julierstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde via Sportzentrum Lenzerheide gemacht.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden klären die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab.

(dsc)