Polizeirapport

144 funktioniert in Innerschweiz für Sunrise-Kunden nicht

Sunrise-Kunden in den Kantonen Luzern, Nidwalden und Obwalden haben am Samstagmorgen den Rettungsdienst über die Notrufnummer 144 nicht erreichen können. Der Sanitätsnotruf ist unter der Nummer 079 932 67 83 erreichbar, wie Alertswiss am Samstag mitteilte.

Nicht betroffen sind die Notrufnummern der Polizei (117) und der Feuerwehr (118), wie Rolf Ziebold, Sprecher von Sunrise, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Auch nicht von der Störung betroffen seien Anrufe vom Sunrise-Festnetz an alle Notrufnummern.

Laut Ziebold ist Sunrise mit Swisscom als Notrufplattformbetreiberin und dem Kantonsspital Luzern als Sanitätsnotrufzentrale in Kontakt, um die Störung zu beheben. Der Grund und die Dauer der Störung seien noch unbekannt. (sda)