Bild: Medienstelle Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Polizeirapport

Zöllner finden in Au SG fast ein Kilogramm Drogen – in einem Auto

Zollbeamte haben am Ostermontag am Grenzübergang Au SG in einem Fahrzeug fast ein Kilogramm Drogen entdeckt. Sie stellten gemäss einer Mitteilung in verschiedenen Verstecken über 500 Gramm Kokain, knapp 200 Gramm Heroin und etwas mehr als 200 Gramm Haschisch sicher.

Der Fahrer des Fahrzeugs mit deutschen Kennzeichen sei aus Österreich gekommen und habe sich zunächst mit einem falschen Fahrausweis ausgewiesen, schrieb das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Montag in einer Mitteilung.

Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs sind nicht nur die Drogen zum Vorschein gekommen. Es stellte sich auch heraus, dass der albanische Lenker mit einem Einreiseverbot in die Schweiz belegt worden war. Er sowie das Betäubungsmittel wurden der Kantonspolizei St. Gallen für das weitere Verfahren übergeben. (sda)