Polizeirapport

Münchenstein BL: Pferd rutscht aus und fällt Abhang hinunter – Einsatzkräfte retten es

Ein Pferd ist am Sonntag in Münchenstein BL einen Abhang hinuntergestürzt. Die Einsatzkräfte retteten das Tier. Das Pferd blieb bis auf wenige leichte Blessuren unverletzt, wie die Baselbieter Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die Einsatzkräfte nach der Bergung des Pferdes. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Das Pferd wurde am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf dem schnee- und eisbedeckten Aspweg von zwei Betreuungspersonen spazieren geführt. Dort geriet es ausser Kontrolle und stürzte den Abhang hinunter. Personen wurden dabei keine verletzt, wie die Polizei weiter schreibt.

Die Grosstierrettung, Tierarzt, Feuerwehr und Polizei konnten gemeinsam in einer aufwändigen Aktion das Pferd bergen. Es wurde daraufhin zur Abklärung in die Tierklinik gebracht, wie es weiter in der Mitteilung heisst. (dab/sda)