Toter in Wohnung in Derendingen SO aufgefunden – Mann festgenommen

In einer Wohnung ist am Montagmorgen in Derendingen SO ein Mann tot aufgefunden wurden. Die Kantonspolizei Solothurn nahm nach eigenen Angaben eine Tatverdächtige Person vor Ort fest.

Eine Drittperson hatte der Polizei am Montagabend den toten Mann gemeldet. (Symbolbild) Bild: keystone

Ein Gewaltdelikt steht demnach im Vordergrund. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft leiteten Ermittlungen zur Todesursache und zu den Umständen ein, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag weiter heisst. Auch die Identität der Beteiligten würde geklärt.

Eine Drittperson hatte am Montagmorgen der Polizei gemeldet, dass in einer Wohnung an der Hauptstrasse in Derendingen ein lebloser Mann liege. Umgehend rückten mehrere Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort aus. Im Einsatz standen auch Mitarbeitende eines Instituts für Rechtsmedizin. (sda)