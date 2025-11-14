Kleinflugzeug muss in Triengen LU notlanden

Der Pilot eines Kleinflugzeugs ist am Freitagmittag auf dem Flugplatz von Triengen LU notgelandet. Verletzt wurde niemand.

Bei der Notlandung wurde niemand verletzt. Bild: Luzerner Polizei

Gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei hatte das einmotorige Flugzeug mutmasslich einen technischen Defekt. Der Pilot landete für die Notlandung geplant neben der Piste im Wiesland, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

An Bord der Maschine befanden sich vier Personen. Sie blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Die genaue Ursache der Notlandung ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) und der Bundesanwaltschaft. (sda)