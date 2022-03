Frau nach Brand in Burgdorf BE leblos aufgefunden

Feuerwehrleute haben am Mittwochnachmittag in einem Haus in Burgdorf BE eine leblose Frau aufgefunden. Der Polizei war zuvor gemeldet worden, die Frau sei nicht mehr erreichbar. Deshalb rückte eine Polizeipatrouille aus.

Als sie beim Einfamilienhaus in Burgdorfer Lorraine-Quartier eintraf, stellten die Polizisten Brandgeruch fest. Umgehend alarmierten sie die Feuerwehr, welche beim Betreten des Gebäudes dichten Rauch und einen Brandherd im Eingangsbereich des Hauses feststellte. Das teilte die regionale Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 64-jährige Frau aus dem Kanton Bern, welche das Haus bewohnt hatte. Die Feuerwehr fand auch einen leblosen Hund. Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Umstände und der Brandursache aufgenommen. (sda)